Но вот заметьте - если для Западной Европы такие зимы это все-таки непривычно, то для нас с вами - ну не может быть новостью снегопад, пусть даже и большой. И не может быть новостью похолодание, пусть даже и непредвиденное.

Да, в Украине случаются непривычно теплые зимы, но вообще, именно такими, как сегодня, снежными и холодными зимы у нас и должны быть. И чиновники, вместе с коммунальным хозяйством - должны к этому привыкать. Но почему их это всегда удивляет? Инна Томина продолжит.

Засыпанные снегом дороги и трассы! Километровые пробки и тысячи аварий. Этой весной зима показала, что умеет уходить сурово. На этой неделе Украину накрыли сильные морозы. Городам пришлось буквально откапывать себя из сугробов.

В столице, власти даже обратились к полиции и военным. Просили помощи в уборке снега. По городу открыли пункты обогрева и закрыли проезд фурам.

И если дороги еще хоть как-то чистили, то пешеходам пришлось месить снежную кашу.

"Дорожки ж бачете, не почищені. Я вважаю, що це справа комунальників. Тому що це їхні обов'язки", - говорит Нина Николаевна, жительница Киева.

Об обязанностях коммунальщиков в эти дни говорили все. Потому, что наша ЖКХ сфера в очередной раз не выдержала испытания зимой. Из-за непогоды в Мариуполе и еще в восьми городах началась засуха. Там обесточило насосную станцию и водоснабжение прекратилось.

Без воды сегодня сидят и жители пяти домов в одном из спальных районов столицы. Там из-за прорыва трубы начался потоп! По улице-реке печально плывут полиэтиленовые пакеты.

Но самый ощутимый коммунальный удар принял на себя Харьков. Из-за аварии, тысячи семей в лютые морозы, были вынуждены несколько суток выживать без отопления.

"Выживали за счет обогревателя. Был "тэн" у нас, который обогревал у нас все наши 40 квадратов", -рассказывает Олег Вихляев, житель Харькова.

"Мерзнете?- Ой, не то слово! У нас двое детей, мы уже там кошмар. Несколько одеял, все, что есть, на себя одеваем. Очень холодно в квартире. Я конечно, понимаю, что у их там что-то, но очень холодно".

Такой масштабной аварии в городе не было давно. Эту ситуацию даже с Алчевском 2006 сравнивали. В мерии заявили: магистрали не выдерживают перепадов температур. На замену труб нужно не менее 10 миллиардов гривен, которых попросту нет. В Киеве удивились.

"Місто Харків мало 4,8 млрд в бюджет розвитку тільки в цьому році. Я хотів би, щоб органи місцевого самоврядування чітко визначали пріоритети безпосередньо для того, щоб ефективно використовувати ресурси", -поясняет Геннадий Зубко, вице-премьер-министр Украины.

Морозов не выдержали и старые коммуникации в Запорожье.

"Треснула труба. Половина. 50 процентов трубы с низу. Вон видно даже".

В местном водоканале тоже привычно винят погоду.

"Это перепады температуры. Тепло - холодно, тепло - холодно из-за перепадов температуры идет подвижка грунта и треснул. Водовод", - рассказывает Руслан Бука, первый заместитель генерального директора КП "Водоканал".

Но все же причина подобных коммунальных бед совсем другая. В Украине зима всегда приходит неожиданно. Как и зимние морозы. А все потому, что дело труба. Почти все коммуникации у нас в стране изношены.

"Приблизно на 70-80 відсотків. І коли й де прорве ніхто не знає, але це може статися з дуже високою ймовірністю в кожному місті. На жаль, ця ситуація замовчується. Ми живемо, як на пороховій бочці кожного року і просто молимо Господа Бога щоб не було якихось різких перепадів температур", - говорит Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети "ОПОРА".

Сколько нужно денег на замену старых труб - точно не знает никто. Ведь и серьезной коммунальной ревизии никто не проводит. Но в Минрегионе подсчитали - на модернизацию рынка жилья, а также систем тепло- и водоснабжения, нужно приблизительно 46 миллиардов евро. А в гривнах сумма вообще получается космическая. Но критики уверены: деньги есть, они просто неправильно используются.

"Який сенс зараз говорити про гроші, якщо беруся стверджувати, що при нинішній системі управління інфраструктурою - енергетичною і комунальною-, повною відсутністю логіки державного контролю і контролю з боку споживачів, за фінансами, за технічним станом, туди гроші не можна далі давати, бо вони все рівно там будуть зникати", -поясняет Алексей Кучеренко, глава правления организации "Союз собственников жилья Украины", экс-министр по вопросам ЖКХ.

А то, что в стране растет количество субсидиантов, тоже не внушает надежд на обновление коммуникаций. О замене труб нет и речи. Получается замкнутый коммунальный круг: тарифы растут, но качество услуг не улучшается. Ведь все деньги вместе с теплом - поглощают дыры.

"60-70 відсотків тепла яке виходить з котелень, воно іде на обігрів труб чи повітря, тобто воно не доходить до людей", - говорит Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети "ОПОРА".

Но, зато людям исправно доходят платежки с новыми тарифами за услуги, которые они не получают. А обещания чиновников о коммунальных реформах - пока не греют.

"Люди вимагають - ми хочемо отримати послуги, але їм же важко розповісти, що там же вкрай зношені труби, що їх треба міняти, що це величезні гроші, що треба взагалі залучати буде серйозних інвесторів. А якщо зайде інвестор то він не дасть красти на цій тепломережі", - поясняет Алексей Кучеренко, глава правления организации "Союз собственников жилья Украины", экс-министр по вопросам ЖКХ.

Но перед этим нужно провести независимый аудит нашей системы ЖКХ. Чтобы понимать реальный масштаб катастрофы. Хотя украинским чиновникам - это просто невыгодно. Гораздо прибыльнее - списывать государственные деньги на бесконечный ремонт старья. Ведь для кого-то дырявые трубы - беда, а для кого-то кормушка.