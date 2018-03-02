В это воскресенье в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения "Оскаров" - 90, юбилейная. И первая - в ситуации, когда за несколько дней до награждения не ясно, кого из топовых актеров на нее допустят! Масштабный сексуальный скандал в Голливуде оставил под подозрением десятки звезд.

Кто точно не попадет на церемонию? И у кого все-таки есть шансы? Выяснял Дмитрий Анопченко.

Голливуд сейчас совсем другой. И дело не только в оскаровской церемонии, подготовка к которой меняет ритм жизни. Все куда сложнее - город живет страхом - и об этом нам откровенно говорили в каждом интервью.

"Все сейчас просто в ужасе - как бы не оступиться! И как бы не сделать чего-то, что неправильно поймут".

"Если туристы со мной просят фото - я больше не говорю - ну да, окей... Близко ни к кому подходить нельзя! Ну, вы поняли - почему".

Этот "Оскар" задумывался как особый - юбилейный. Как-никак 90 лет. Он и вышел особенным. Даже за два дня до вручения наград разговоры тут вовсе не о фильмах. А о том, кого Академия простит, а кого похоронит.

Харви Ванштейн, без которого тут раньше вообще ничего не происходило, окончательно списан в тираж. Ему даже руки никто не подаст.

Кевин Спейси - тоже в черном списке. Фильмы с его участием переснимают. И даже последний шанс остаться в профессии отобрали - мультик не дали озвучить. И он не один...

Бен Аффлек и его брат, Чарли Шин, Майкл Дуглас, Оливер Стоун, Дастин Хоффман. Всех их пресса тоже обвинила в сексуальных домогательствах. А значит - Академия вполне может попросить их не мозолить репортерам глаза - и остаться дома!

О многих громких историях с сексуальным подтекстом здесь все прекрасно знали, шушукались в кулуарах. Но Голливуд всегда был местом, где доказательства должны быть не просто весомыми, а железобетонными. Но вот только сейчас все поменялось. И одного громкого обвинения, одних только слов - мол, 20 лет назад между нами что-то было, - достаточно, чтобы похоронить карьеру.

Это подтвердил нам и Стив Гэллуэй - голливудская легенда, редактор журнала, которого кино-звезды и боятся, и обожают одновременно. Hollywood Reporter знает о них все. Лучшие папарраци, сотни осведомителей, тысячи резонансных статей... И при этом - журналистские принципы.

"Многие медиа теперь считают возможным печатать слухи без проверки - просто чтобы быть первыми, кто расскажет эту историю. Никто ничего не проверяет - и так мы очень быстро дойдем до точки, когда начнут снимать уже и тех, кто вообще не виноват", - говорит Стивен Гэллуэй, главный редактор журнала Hollywood Reporter.

Оказалось, Стивен и его коллеги о "подвигах" Вайнштейна давно знали, но вот только опубликовать этот компромат раньше было невозможно.

"Как минимум, год назад мы были очень близки к публикации заявлений одной из знаменитых актрис, которая решилась рассказать о Харви Вайнштайне. Она нам все поведала! Мы стали обсуждать: возможна ли такая публикация с точки зрения закона? Ведь это просто слова одного человека - без доказательств. И не решились", - говорит Стивен Гэллуэй.

Что же изменилось сейчас? Да просто страна устала. Устала настолько, что поступилась принципами. И ироничный пластиковый "памятник" Вайнштейну на Голливудском бульваре - лучшее тому подтверждение.

"Так много людей - актеров и актрис, - приезжали в Голливуд за мечтой и так хотели встретиться с Харви Вайнштейном... А когда встречались - для многих это заканчивалось сексуальными домогательствами и изнасилованиями".

О том, насколько в мире кино до недавнего времени все было неприкрыто - нам рассказала Татьяна Родина, украинская актриса, которая уже много лет живет в Штатах и снимается тут в громких проектах. Один из кастингов она запомнила навсегда.

"Мне сразу не понравилась вся команда - ни продюсер, ни режиссер, которого нам так расхваливали - прямо до небес превозносили, сказали, что он супер-крутой. Потом мне сказали, что со мной свяжутся, когда я прошла пробы. И когда я получила письмо, то в этом письме было откровенно - просто прямым текстом сказано, что мне предлагают с ним иметь отношения сексуальные. Прямо вот так и было сказано. И не только мне - это письмо пришло всем остальным девочкам", - говорит Татьяна Родина, киноактриса.

Но при этом Родина говорит - это ведь был ее выбор - отказаться от роли или согласится с условиями. Кто-то ведь в итоге контракт все-таки подписал!

"Многие с этим сталкиваются. И те люди, у которых моральная планка пониже - они через это переступают. У кого она высокая - они говорят "нет", "до свиданья", но никогда не становятся звездами. Как-то так", - говорит Татьяна Родина, киноактриса.

Но говорить об обратной стороне медали в американских СМИ не принято. Опасно. Могут счесть, что ты по другую сторону баррикад. Так что в глазах общественного мнения - виноваты только мужчины. А они в ответ - страхуются, как могут.

"Знаменитости, которых я встречаю, сейчас боятся с "фанатами" фотографироваться. И мужчины, и женщины - опасаются оказаться на фото с кем-то вдвоем", - говорит Грег Доннован, голливудский амбассадор.

"Кровать вы видели тут недалеко? Так ее убрать решили. Она там почти 20 лет простояла, но смысл ведь был - "что ж, крошка, выпьем кофе и я покажу тебе, что значит кино"... Надеюсь, вы понимаете, о чем это я".

Намек действительно более чем прозрачный. Ведь около этой каменной кровати выложено и название всей композиции. "Дорога в Голливуд". Мол, она только через постель лежит. И недвусмысленная подпись - "вот как многие из нас тут оказались"... Но только если раньше это был повод для шуток, то теперь - скорее для раздражения.

Важно понимать - Голливуд и "слезам не верит", и не прощает тех, кто один раз оступился. Тут очень развит инстинкт самосохранения, если не сказать по-другому, когда перед вчерашними "лучшими друзьями", попавшими в опалу, сразу закрывают двери. Поэтому те громкие фамилии, те знаменитые актеры, кто уже попал или, возможно, вскоре попадет в черные списки прессы, станет героями грязных публикаций. Вряд ли когда-нибудь появятся в титрах новых фильмов или на оскаровской красной дорожке.