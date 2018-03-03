На Мариупольском направлении несколько террористов в состоянии алкогольного опьянения пытались прорвать позиции украинских морских пехотинцев, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"...три приверженца "русского мира", вероятно, хорошо "приняв на грудь", решили прорвать передовые позиции морской пехоты сил АТО", - сказано в сообщении.

В результате огневого контакта один из атакующих был ликвидирован, остальные сбежали с поля боя.

Ранее украинские военные взяли в плен пособника боевиков.