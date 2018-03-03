Возле Верховной Рады проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции, начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"3 марта сотрудниками полиции Киева проводятся следственные действия в палаточном городке, расположенном возле Верховной Рады. Процессуальные действия проводятся на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева. Поддержка полицейскими обеспечена по требованию следователя", - заявил Корищенко.

По его словам, следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Крищенко добавил, что во время проведения следственных действий жители палаточного городка оказывали сопротивление, поэтому полицейским пришлось задержать жителей городка, в настоящее время уже 50 доставлены в райуправления полиции.

"Постановление суда дает следственным возможность работать на месте совершения противоправных действий, изымать вещественные доказательства и опрашивать возможных свидетелей. Будем изымать предметы, которые использовались для нападения на полицейских, нанесения телесных повреждений. Уже сейчас взрывотехники изымают несколько предметов, визуально похожих на заряженные гранаты. Также будем изымать вещи, которые проходят по другим уголовным производствам", - сообщил Корищенко.

Ранее сообщалось, что полиция оцепила правительственный квартал.