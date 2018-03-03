Новая стрижка - идеальное решение, если хочется перемен. Важно подобрать прическу, которая действительно вам идет, помогает подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки и, конечно, соответствует актуальным модным тенденциям.

Стилисты единогласно твердят нам, что в будущем сезоне ключевыми трендами будут легкость, натуральность и непринужденность. Об этом пишет издание spassk-woman.

Практически все модные стрижки этого года смотрятся весьма небрежно. Легкая растрепанность прядей, свободные плетения кос, всевозможные градуировки - все это вытесняет бывшие когда-то яркими трендами идеально гладкие пучки и идеально симметричные стрижки.

Боб

Судя по обилию знаменитостей, уже примеривших боб, этой стрижке грозит звание самой популярной прически наступающего весенне-летнего сезона. Эффектная и стильная, она способна придать свежесть практически любому образу. Ну а чтобы попадание в желаемый имидж было максимально точным, подбирайте боб из самых горячих вариантов сезона.

Удлиненный боб

Короткий боб

Гладкий асимметричный боб

Объемный боб

Пикси

Узнать эту стрижку легко: если на висках и шее прядки короткие, а спереди и на темечке длинные, перед вами пикси. Эта простая и стильная стрижка остается фешен-трендом уже несколько сезонов и не собирается сдавать позиции. В сезоне-2018 в особом почете следующие варианты.

Пикси с рваной челкой

Ультракороткая пикси

Удлиненная взъерошенная пикси

Каскад

Вариант для любительниц романтики: многослойная стрижка придаёт волосам объём и делает причёску похожей на пышную копну волос диснеевской принцессы. В 2018-м стилисты рекомендуют добавить такой стрижке немного волн, чтобы сделать её современнее.

Каскад на волосах средней длины

Каскад на на длинных волосах

Ультракороткая стрижка

Ультракороткая стрижка "под мальчика" некоторым кажется не совсем женственной, зато у нее полно других плюсов. Основной - простота в уходе: волосы почти не нужно укладывать и сушить феном, а значит, можно обойтись без пенок, гелей, лаков и других косметических средств. Это делает ультракороткую стрижку удачнейшим вариантом для девушек с ослабленными волосами, нуждающимися в передышке между покрасками или завивкой.

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