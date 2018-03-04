Погода в Украине: синоптики рассказали, когда потеплеет (карта) [ Редактировать ]
4 марта последний циклон покинет пределы Украины и снегопады прекратятся.
С 6 марта начнется потепление. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.
"Остатки снега еще полетают по северным областям, также в Крыму и Приазовье ожидается мокрый снег и дождь. В большинстве областей атмосферное давление повысится, осадки прекратятся", - отметила Диденко.
По ее словам, 5 марта на территории страны будет отмечаться сухой антициклон.
"На смену снегопадам придут уже крепкие морозы. В Киеве - местами периодический снег. С 6 марта начнется повышение температуры воздуха. Это не значит, что уже сразу станет +15 градусов, осадки 7 марта очень вероятны. Но с этого периода ожидается смена воздушных масс - с более холодной на теплую", - добавила Диденко.
Сегодня, 4 марта, в результате воздействия активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия.
По прогнозам Укргидрометцентра, в южных, восточных, большинстве центральных областей сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед;
В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и Карпатах сильный снег, метели. В Украине порывы ветра 15-20 м / с; На дорогах страны гололедица.
В Киеве утром сильный снег (прирост снежного покрова 10-17 см), порывы ветра 15-18 м/с, метели; на дорогах гололедица.
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