В Скопье (Македония) тысячи людей вышли на митинг против изменения названия страны, передает The Guardian.

"Мы сегодня здесь, потому что вопрос названия, идентичности, конституции и языка - те вещи, насчет которых у нас должна быть общая позиция", - заявили организаторы акции.

Протестующие требуют, чтобы премьер-министр страны прекратил переговоры с Грецией относительно изменения названия.

Ранее премьер-министр Македонии заявил, что название могут изменить, так как в Греции есть одноименный регион. Для страны рассматриваются такие варианты, как Северная Македония, Новая Македония и Верхняя Македония.

Около месяца назад в Греции прошли митинги, призывающие соседнюю страну отказаться от названия.