В Македонии тысячи людей протестуют против изменения названия страны [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Скопье (Македония) тысячи людей вышли на митинг против изменения названия страны, передает The Guardian.
"Мы сегодня здесь, потому что вопрос названия, идентичности, конституции и языка - те вещи, насчет которых у нас должна быть общая позиция", - заявили организаторы акции.
Протестующие требуют, чтобы премьер-министр страны прекратил переговоры с Грецией относительно изменения названия.
Ранее премьер-министр Македонии заявил, что название могут изменить, так как в Греции есть одноименный регион. Для страны рассматриваются такие варианты, как Северная Македония, Новая Македония и Верхняя Македония.
Около месяца назад в Греции прошли митинги, призывающие соседнюю страну отказаться от названия.
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