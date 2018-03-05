Известная актриса сделала тату с ошибкой (фото) [ Редактировать ]
Известная британская актриса Эмма Уотсон набила татуировку с ошибкой.
27-летняя звезда появилась на вечеринке после церемонии "Оскар" в длинном черном платье с массивным украшением, которое покрывало ее шею и плечи. Так, была видна новая временная татуировка Уотсон.
Фото: getty
Тату актриса сделала в поддержку движения против насилия и домогательств в Голливуде "Time's up". Как оказалось, надпись на руке Эммы содержит в себе грамматическую ошибку. Вместо сокращения фразы "Time is up" - "Time's up", предплечье актрисы украсила фраза "Times up" - без апострофа перед "s".
Фото: getty
Такой конфуз поднял волну критики в соцсетях в адрес Эммы. Многие пользователи Twitter недоумевают, почему девушка, закончившая престижный университет допустила такую ошибку.
"Мне так это нравится, Эмма Уотсон так старалась доказать свой феминистский настрой и поддержку "Time`s up", что пропустила апостроф".
"Эмма Уотсон сделала тату в поддержку "Time`s up", но забыла апостроф. Я была о ней лучшего мнения".
"Эмма, ты что, забыла aпостроф сделать на тату? Ужасная грамматика".
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