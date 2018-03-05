Украина выполнила программу сотрудничества с Североатлантическим альянсом (НАТО) на 81,9%. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Так, из 375 мероприятий, предусмотренных Годовой национальной программе сотрудничества Украина-НАТО в 2017 году, выполнено 307 или 81,9 %, 49 мероприятий выполняются, 19 - не выполнено по объективным причинам.

Во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Одессе, Климпуш-Цинцадзе объяснила наличие невыполненных мероприятий, прежде всего, отменой или переносом срока их выполнения на 2018 год по инициативе организаторов, а также переориентацией первоочередных потребностей в связи с проведением антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Климпуш-Цинцадзе сообщила, что Программа на 2018 год содержит 444 мероприятий с участием 58 министерств и ведомств, не учитывая местные органы власти, другие учреждения или организации.

"Уже в ближайшие дни мы начнем подготовку ГНП на 2019 год, совместив эту работу с подготовкой государственного бюджета на 2019 год. Наша задача впервые построить "дорожную карту" подготовки к членству в НАТО, которая была бы за содержанием и идеологией родственная с программой деятельности Правительства, имела бы соответствующее финансовое наполнение", - сказала вице-премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия обещает блокировать проукраинские инициативы в Евросоюзе и НАТО.