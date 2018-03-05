В Южной Африке у белого населения конфискуют землю

В Южной Африке у белого населения конфискуют землю. Такой закон принял местный парламент.

Это - инициатива оппозиционной радикальной партии. Ее сторонники утверждают - закон восстановит справедливость и позволит вернуть землю народу, отобрав ее у грабителей.

Компенсация фермерам, у которых отнимут угодья, - не предусмотрена. А им принадлежит почти три четверти всех земель в стране.

Президент инициативу поддержал, а демократические партии - выступили против. Считают, что конфискация навредит экономике.