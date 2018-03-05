Черкассы утопают в горах не вывезенного мусора [ Редактировать ]
Черкассы снова оказались на пороге мусорного коллапса. В некоторых районах города отходы не вывозят - неделю. Возле переполненных баков - растут горы из пакетов с отходами.
За последние несколько месяцев областной центр уже в третий раз оказывается в такой ситуации. Почему - выяснял Станислав Кухарчук.
Этот переполненный бак - в самом центре Черкасс. Отходы - не вывозили больше недели, говорят местные жители. Рядом - гора пакетов. Территория вокруг - усеяна бутылками, бумагой и пищевыми отходами.
"Я не знаю за що ми платимо у "Службу Чистоти", нехай відраховують, якщо така ситуація. Нема як машиною заїхати. І таке не тільки тут, а по всьому місту так!", - возмущена Светлана Ляхова, жительница Черкасс.
Еще вчера вечером эта площадка тоже была переполнена, но утром здесь побывал мусоровоз. Баки пустые, а все, что было вокруг - забота местного дворника. Вместо того, чтобы посыпать обледеневшие тротуары песком, Анатолий разгребает завалы отходов. Говорит, на вверенной ему территории еще три мусорные площадки и работы ему хватит не на один день.
"Коли б вчасно вивозили то не були б вони повні і не було б коло баків такого мусора, який зараз ви бачите", - говорит Анатолий Дыченков, дворник.
За вывоз мусора в городе отвечает местное коммунальное предприятие "Служба Чистоты". Собственная техника вышла из строя еще 7 лет назад, и с того времени вывозом отходов занимается субподрядчик, частная столичная фирма. До декабря прошлого года - никаких проблем не возникало, пока у частников резко не стали ломаться машины. В январе руководитель - обещал, что ситуация изменится.
"Два - три дні - стабілізується, але ж відставання є, якщо є відставання два -три дні ,то воно за тиждень тільки вирівняється", - говорит Александр Верденский, управляющий Черкасского филиала частной компании.
Энтузиазма хватило на несколько недель. Из 7 необходимых мусоровозов в Черкассах работают 2-3 машины, остальные на ремонте. В этот раз встречаться с журналистами руководство фирмы не захотело. В мэрии говорят - за то, что вовремя не вывозят мусор - частников обязательно оштрафуют, это прописано в договоре. Правда после того, как город сам рассчитается с долгами перед фирмой.
"Через невідповідність законодавства і складність механізму перерахування коштів субсидій, які держава має перераховувати до міського бюджету - ми поки що не можемо повною мірою погасити заборгованість перед цим субпідрядником. Трохи більше одного мільйона гривень", - утверждает Юрий Ботнар, заместитель городского головы Черкасс.
Сегодня частники пообещали не доводить город до мусорного коллапса, в Черкассы из столицы дополнительно должны приехать еще 3 исправных мусоровоза. Завалы из отходов обещают убрать в течение недели.
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