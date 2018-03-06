Сегодня всем знакам зодиака астрологи рекомендуют быть осторожными в своих высказываниях. Иногда небрежно брошенная фраза может обернуться против вас и иметь очень неприятные последствия.

Овен

Сосредоточьте все свои силы на обучении и карьерном росте. Забудьте об амбициях и излишней самоуверенности. Также не стоит лишний раз привлекать внимание вашего начальника, который в последнее время не в лучшем настроении.

Телец

Вам нужно постараться не упустить свой счастливый шанс. Не бойтесь пробовать что-то новое в работе, и не комплексуйте, когда результат не настолько ошеломляющий, как вам того хотелось бы. Что касается смены работы или дополнительных доходов, вам нужно прислушаться к советам близких людей.

Близнецы

Сегодня серьезные дела потребуют молниеносных решений и скорости действий. Дабы не спровоцировать ссору с ближайшим окружением, контролируйте мысли, пока они не стали словами.

Рак

Сегодняшний день может быть очень продуктивным, но все зависит только от вас. Не нужно долго томиться в размышлениях и сомнениях. За новые дела беритесь без выяснения "за" и "против".

Лев

Сегодняшний день не будет скучным и банальным. Разнообразные события будут стремительно меняться. В личной жизни пока не ждите весомых изменений. Ваши слова могут стать причиной серьезного конфликта с близким человеком.

Дева

В этот период вы должны быть очень инициативными как в работе, так и в делах сердечных. На работе и в отношениях не пытайтесь делать все одновременно. Постарайтесь быть добрее по отношению к родным.

Весы

Сегодня вы можете получить неожиданное предложение, касающееся вашей карьеры или дополнительных источников доходов. Не торопитесь с ответом, поскольку вскоре можете об этом пожалеть.

Скорпион

В вашем окружение есть недобросовестные люди, которые желают вас использовать в своих целях. Не позволяйте кому-то обвести вас вокруг пальца. Будьте уверенны, вскоре вас ждет финансовый успех и продвижение по службе.

Стрелец

У вас начинается благоприятный период для новых знакомств и смены работы. Не затягивайте со срочными вопросами и ставьте перед собой самые высокие цели. Сегодня главное правило - все должно быть вовремя!

Козерог

Избегайте споров с коллегами и конфликтов с руководством. Не нервничайте раньше времени по поводу личных дел.

Водолей

Сегодня события на работе и на учебе порадуют вас. В последнее время вам не хватает решимости, поэтому прислушайтесь к советам своих родных.

Рыбы

Сегодня вероятно на работе наступает ваш звездный час. Вы почувствуете, что стали незаменимым человеком. Постарайтесь, чтобы эмоции не перечеркнули первых достижений.

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