Если вы не знаете, какие цветы нравятся любимой женщине, подруге или маме, попробуйте составить букет, исходя из ее знака зодиака.

Овны, Тельцы, Близнецы и Раки

Овну присущи светлые оттенки. Прекрасным представительницам этого знака отлично подойдут: белые лилии, тюльпаны, ромашковые хризантемы. Не все Овны предпочитают розы, поэтому желательно рассматривать варианты букетов из выше перечисленных цветов. Также не стоит дарить горшечные растения.

Девушки рожденные под знаком Тельцов будут рады подаренному букету из полевых цветов. Обратите внимание на ромашки, сирень, нарциссы, гладиолусы. Тельцы ценят именно естественные ароматы цветов. Оформлять букет желательно без лишних украшений.

Носители знака Близнецы достаточно переменчивы в своих желаниях, поэтому только необычное и только оригинальное. Яркие оттенки цветов: оранжевый, желтый, красный, голубой и фиолетовый. Букет должен состоять частично или же полностью из мелких красочных элементов, для реализации подойдут: кустовые розы, гвоздики, пионы, альстромерии, статица. Также девушка со знаком Близнецы оценит букет оформленный цветной бумагой и украшенный декоративными бабочками или божьими коровками.

Знакам Раки стоит дарить спокойные пастельные оттенки: белые, синие, голубые, кремовые, розовые, персиковые. Букеты из статицы или гортензии, ромашки, львиного зева, лилий и роз будут очень кстати.

Львы, Девы, Весы и Скорпионы

Львам понравятся пышные, яркие и высокие букеты цветов. Обратите внимание на цветы на длинном стебле, имеющие большие одинокие бутоны: розы, герберы, георгины, пионы, орхидеи, лилии, одноголовая хризантема.

Труднее всего угодить девушкам под знаком Дева. При заказе букета цветов с доставкой Деве обратите внимание на: розы, гвоздики, хризантемы, эустомы, альстромерии.

Весы имеют тонкую натуру, для них важна гармония формы и цветов в букете. Невесомые цветочные композиции и эстетичные букетики симметричной формы из гортензий, тюльпанов, кустовых роз, орхидей и хризантем станут приятным знаком внимания. Желательны темно-синие, фиолетовые, лавандовые и коралловые оттенки цветов.

Скорпионы отдают предпочтение цветам с сочными бодрыми тонами, к таким относятся: бордовые, фиолетовые и желтые орхидеи и гвоздики, разноцветные хризантемы. При оформлении букета лучше избежать всяких излишеств, главное чтобы цветы имели аромат. Из комнатных растений рассматривайте суккуленты и пустынные кактусы.

Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы

Девушки со знаком Стрельцы ценят непринужденную изящность в цветах и будут рады любому букету или композиции, главное, чтобы цветы были исключительно свежими, и оттенки гармонировали.

Козерогам присуща простая сентиментальность и они отдают предпочтения холодным тонам. Гвоздика, гербера, орхидея, хлопок, тюльпан - монохромные оттенки этих цветов придут по вкусу. Также, некоторым Козерогам подходят полевые цветы. Из комнатных растений Козероги выбирают орхидеи и лимон.

Водолей любит все редкое, дорогое и экзотическое. Броские оттенки и большие охапки предпочтительны данному знаку. Огромные букеты или корзины цветов желательно составлять из темных орхидей, белых роз, калл, тюльпанов, лилий с добавлением зелени и декора.

Рыбы имеют спокойный характер и склонность к простой красоте, такому знаку желательно дарить цветы не кричащих оттенков: белый, кремовый, голубой. А именно: фрезия, белая орхидея, калла, роза, лилия и вероника.

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