Закон о реинтеграции Донбасса позволит вернуть Крым - Генштаб [ Редактировать ]
В Генеральном штабе Вооруженных сил заявили, что закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" позволит украинской армии вернуть аннексированный Россией Крым.
Об этом на брифинге сказал представитель управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров.
"Реализация этого закона приведет к тому, что временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей будут освобождены, а также выполнение этого закона позволит вернуть временно оккупированный Крым", - заявил Юрий Бобров.
Также в Генштабе приветствуют, что в законе Россия определена как государство-агрессор.
По словам представителя юридического управления, закон своевременный и доработанный, в нем отсутствуют юридические недостатки.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Украины определилось с датой начала сопротивления Крыма российской оккупации.
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