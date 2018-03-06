В Генеральном штабе Вооруженных сил заявили, что закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" позволит украинской армии вернуть аннексированный Россией Крым.

Об этом на брифинге сказал представитель управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров.

"Реализация этого закона приведет к тому, что временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей будут освобождены, а также выполнение этого закона позволит вернуть временно оккупированный Крым", - заявил Юрий Бобров.

Также в Генштабе приветствуют, что в законе Россия определена как государство-агрессор.

По словам представителя юридического управления, закон своевременный и доработанный, в нем отсутствуют юридические недостатки.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Украины определилось с датой начала сопротивления Крыма российской оккупации.