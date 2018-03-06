В Одессе иностранец открыл стрельбу по охранникам [ Редактировать ]
В Одессе 5 марта недалеко от рынка "Привоз" произошла стрельба.
Об этом сообщает "Думская".
Как сообщили в полиции, иностранец, выезжая с парковки на углу Пантелеймоновской и Екатерининской, отказался платить, пояснив это недолгой остановкой. Охрана применила силу.
Потерпевший вызвал на помощь друга, который открыл стрельбу из травматического оружия. После стрельбы иностранец с другом уехали со стоянки.
Напомним, в Николаеве мужчина открыл огонь возле супермаркета.
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