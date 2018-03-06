На Донбассе военные рассказали о провокациях боевиков [ Редактировать ]
Почти тишина. Перемирие на Донбассе сегодня было нарушено только один раз. Боевики открыли огонь по украинским опорным пунктам в районе поселка Луганское. На других участках фронта было относительно спокойно. Чем заняты наши бойцы, когда молчит оружие - об этом наш военкор, Игор Левенок.
"Нулевые" позиции вооруженных сил в районе Крымского. Еще на прошлой неделе этот участок фронта на Луганском направлении был одним из самых горячих. Сейчас здесь царит тишина. Армейцы утверждают - оружие боевиков уже двое суток молчит, перемирие.
"На даний час на цій ділянці тихо. Мінські домовленості ми їх підтримуємо. Ворог старається підтримувати як може - час від часу", - говорить Олег, военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Впрочем, солдаты рассказывают, в такой период надо быть особенно осторожными. Затишье - это время для работы вражеских разведгрупп и диверсантов. Местность позволяет. По оврагам и лесополосам они подкрадываются незаметно.
"Зайти на якусь позицію можливо замінувати, дуже актуально у них говорячі на мові військових "взяти язика", - говорить "Скиф", военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Недавно ДРГ противника подошла вплотную к позиции. Но украинские солдаты незваных гостей встретили достойно.
"То есть, один уже почти залез в окоп, там есть передові окопи і ми відкрили огонь, вони начали відходити, також відстрілюючись. Відстрілювалися калібром 5, 45. Відійшли вони на відстань до трьохсот метрів і двоє було уражено", - говорит "Скиф", военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Кроме этого враг прибегает и к подлым провокациям. За этими холмами раздаются несколько взрывов. Там расположены укрепления боевиков.
Наши уверены, это оккупанты стреляют по своим позициям, чтобы потом обвинить украинцев в нарушении режима тишины.
"Роблять такий маневр. Дєлають вистрел ззаді себе, воно по ним прилітає, а потім вони викликають ОБСЄ, щоб зафіксувати як наша сторона порушує мінські домовленості", - говорит "Скиф".
На взрывы эмоционально реагирует пара гусей. Гусь Жора с подружкой живет на позиции с 2014 года. Эти птицы для наших солдат уже вроде талисмана. Говорят, как только начинает где-то грохотать - Жора бежит в укрытие.
"Когда начинается мелкая стрелкотня они вот так вот кричат. Жерал кланяется. При обстрела они прячутся в окоп сами спускаются", - говорит Анастасия, военнослужащая Вооруженных сил Украины.
Время затишья армейцы используют с пользой. Укрепляются и обустраиваются. Соорудили вот такую подземную баню.
Бойцы хотят, чтобы тишина на фронте продолжалась как можно дольше. Но лишними иллюзиями себя не тешат. С той стороны регулярно слышат гул техники, следовательно отводить оружие враг не собирается.
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