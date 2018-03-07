На юг Китая обрушился проливной дождь с крупным градом, передает CCTV.

В городе Хэчжоу размер градин достигал размера куриного яйца. За 20 минут падающие льдины нанесли серьезные повреждения автомобилям и зданиям. Из-за непогоды власти ввели "оранжевый" уровень опасности.

Местных жителей призвали оставаться в закрытых помещениях во время непогоды.

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