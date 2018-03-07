В ресторане Парижа (Франция) двое неизвестных с саблей и мачете напали на 35-летнего уроженца Шри-Ланки, передает The Local.

Мужчины в масках напали на мужчину, который обедал с женой. Нападавшие сняли скальп, полностью отрубили ему одну руку и кисть другой.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Правоохранители полагают, что причиной нападения был личный конфликт.

Накануне в Индии отец отрубил сыну руки за просмотр фильмов.