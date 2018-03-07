7 марта - замечательный день для продумывания планов и закладки фундамента для больших дел.

Овен

У вас есть все шансы улучшить отношения с любимым человеком. Помните, что взаимоуважение - главное условие долгой любви.

Телец

Постарайтесь перейти к завершению дел, которые вы все время откладывали на потом. Количество срочных задач будет только увеличиваться.

Близнецы

Вы испытаете прилив сил и вдохновения. Ловите момент и начинайте упорно трудиться.

Рак

Для вас начинается плодотворный период. Появится много планов и отличных идей, которые непременно стоит воплотить.

Лев

Постарайтесь меньше думать о том, что о вас подумают окружающие, сконцентрируйтесь на своих желаниях и потребностях.

Дева

Смело ставьте обидчиков на место, не позволяйте считать вас слабым или неспособным постоять за себя.

Весы



Не просите советов у окружающих, даже если это очень близкие люди. Каждое самостоятельно принятое решение сделает вас крепче и увереннее.

Скорпион

Сегодня у вас не будет ни минутки на безделие, готовьтесь покорять вершины.

Стрелец

Вас ждут хорошие новости относительно карьеры, вы увидите новые пути достижения целей.

Козерог

Прекратите жалеть себя, это очень тормозит ваше развитие, а окружающим начинают надоедать бесконечные жалобы.

Водолей

Наведите порядок в делах, не откладывайте на потом все, что можно сделать прямо сейчас.

Рыбы

Вам стоит поучиться организовывать личное время. В последние несколько месяцев количество дел увеличилось, и если вы срочно не разберетесь с их систематизацией, рискуете многое потерять.

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