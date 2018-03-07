В Житомире депутат местного облсовета пытался совершить самоубийство. Об этом сообщает глава Нацполиции Житомирской области Вячеслав Печененко на странице в Facebook.

"7 марта утром от медиков поступило сообщение о госпитализации с огнестрельным ранением жителя Коростеня, 1976 года рождения. Мужчину скорая забрала с места жительства. В ходе наших первоочередных мероприятий установлено, что раненый этим же утром позвонил матери и сообщил о намерении совершить самоубийство. Сейчас медики пытаются спасти жизнь мужчины, который, как выяснилось, является депутатом областного совета", - написал он.

Напомним, ранее Порошенко подписал закон о самоубийствах.