На Закарпатье Мercedes насмерть сбил ребенка [ Редактировать ]
В Закарпатской области автомобиль, за рулем которого был житель поселка Дубовое, наехал на 11-летнюю девочку в селе Калины, в результате чего она умерла в карете "скорой".
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области
"Вчера, 6 марта, в 14:50, в дежурную часть Дубовского отделения полиции по телефону поступило сообщение о том, что в селе Калины произошло ДТП с пострадавшими. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что ДТП произошло на улице Джона Леннона", - сообщили в полиции.
21-летний житель Дубового двигался автомобилем Мercedes иностранной регистрации в направлении поселка. Выехав на обочину, он наехал на 11-летнюю жительницу села Калины.
Напомним, в Черновцах подростка сбила маршрутка.
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