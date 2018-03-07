В Киеве на станции "Троещина-2" под электропоезд попал 11-летний мальчик. Ребенок в коме.

"Прошу Отозваться всех, кто был в районе ж.д перехода на станции Троещина 2 в 16.30-17.00 6.03.2018 и мог быть свидетелем происшествия: Ребенок 11 лет в синей куртке, с зеленым рюкзаком был травмирован на ж.д путях", - написал на странице в Facebook его отец Андрей Бартош.

Он также сообщил, что Даниила прооперировали в отделении нейрохирургии. Сейчас он находится в тяжелом состоянии – после операции впал в кому.

Также сообщалось, что 7 марта в Закарпатье Мercedes насмерть сбил ребенка.