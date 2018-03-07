Теорию относительности продали на аукционе [ Редактировать ]
Письмо, где написана формула теории относительности, которую придумал Альберт Эйнштейн, было продано на аукционе Winner's за 103 тысячи долларов. Об этом сообщает сайте аукционного дома.
Отмечается, что письмо было написано "в наиболее захватывающий, волнующий период научной карьеры Эйнштейна". Спустя месяц после написания этого письма Эйнштейн опубликовал статью, посвященную Единой теории поля, в которой раскрыл ключевые положения этой теории.
Это письмо было написано 10 декабря 1928 года и отправлено из Берлина, оно адресовано математику Герману Мюнцу. В нем Эйнштейн описал финальные этапы развития теории относительности. Также к письму был приложен конверт, в котором оно было отправлено.
Напомним, во Франции на аукционе продали мамонта.
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