Дорога раздора: в Полтаве активисты и чиновники горсовета подрались из-за нерасчищенных тротуаров [ Редактировать ]
Потасовка в Полтавском горсовете. Активистов возмутили нерасчищенные дороги, из-за чего город буквально встал в пробках. Они пришли на заседание гор-исполкома, требуя отчета заммэра по вопросам ЖКХ. В зал заседаний - принесли пакеты с песком и солью.
Драка началась, когда один из чиновников попытался вынести эти "подарки". Разнимали мужчин - правоохранители. Конфликт вроде бы утих, но потом - разгорелся с новой силой. И снова с кулаками. Потасовка продолжалась недолго. Через пару минут - чиновники и активисты - успокоились и вышли из зала заседаний.
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