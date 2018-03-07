Потасовка в Полтавском горсовете. Активистов возмутили нерасчищенные дороги, из-за чего город буквально встал в пробках. Они пришли на заседание гор-исполкома, требуя отчета заммэра по вопросам ЖКХ. В зал заседаний - принесли пакеты с песком и солью.

Драка началась, когда один из чиновников попытался вынести эти "подарки". Разнимали мужчин - правоохранители. Конфликт вроде бы утих, но потом - разгорелся с новой силой. И снова с кулаками. Потасовка продолжалась недолго. Через пару минут - чиновники и активисты - успокоились и вышли из зала заседаний.