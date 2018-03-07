7 марта, во Львове в двухэтажном жилом доме на улице Сигнивка, 46а обнаружены три тела без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Дом двухэтажный, 8-квартирный. На первом этаже обнаружен одного человека без признаков жизни, мужчину 1965 года рождения, на втором – мужчину и женщину, 1955 года рождения, и собаку", – говорится в сообщении.

Специалисты предполагают, что причиной трагедии стало отравление угарным газом.

"Отопление в доме печное. В одной из квартир была закрыта вытяжка", – добавили в горсовете.

Напомним, что также в Бердичеве в жилом доме нашли тела восьми человек.