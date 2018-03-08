50 тысяч гривен за место на кладбище. Такую взятку требовала ужгородская чиновница. Дело в том, что городское кладбище исчерпало свой ресурс, а нового пока не открывают. Поэтому с местами для захоронений в Ужгороде - огромные проблемы. Деньги нужно было перечислить на банковский счет чиновницы. Когда она попыталась их снять, ее задержали полицейские.

"Розпочато кримінальне провадження одержання неправомірної вигоди, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Триває досудове розслідування", - говорит Владимир Павлюх, в.и.о. начальника отдела коммуникаций ГУ НН в Закарпатской области.