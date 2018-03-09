В Киеве на улице Васильковской около 30-50 человек в состоянии алкогольного опьянения устроили масштабную драку, передает dtp.kiev.ua.

Одному из участников драки пробили голову металлической трубой, его срочно госпитализировали.

Зачинщики драки задержаны. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о поножовщине, которая началась с просьбы о сигарете.