В Киеве 30 пьяных людей устроили масштабную драку [ Редактировать ]
Источник: dtp.kiev.ua
В Киеве на улице Васильковской около 30-50 человек в состоянии алкогольного опьянения устроили масштабную драку, передает dtp.kiev.ua.
Одному из участников драки пробили голову металлической трубой, его срочно госпитализировали.
Зачинщики драки задержаны. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали о поножовщине, которая началась с просьбы о сигарете.
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