Биткоин: стоимость криптовалюты стремительно падает [ Редактировать ]
Биткоин: стоимость криптовалюты стремительно падает
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, продолжает быстро падать, за последние сутки цена снизилась почти на 6%. Об этом сообщает Coinmarketcap.
Так, один биткоин стоит $9 449,25
Капитализация криптовалюты - $159 769 336 388
Ранее мы сообщали о падении мировых цен на нефть.
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