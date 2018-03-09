Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, продолжает быстро падать, за последние сутки цена снизилась почти на 6%. Об этом сообщает Coinmarketcap.

Так, один биткоин стоит $9 449,25

Капитализация криптовалюты - $159 769 336 388

Ранее мы сообщали о падении мировых цен на нефть.