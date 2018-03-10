Гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Сегодня отличный день для составления планов. А планировать сегодня можете все что угодно: от плана на день, до всей грядущей рабочей недели. Все что запланировали сегодня - однозначно увенчается успехом.
Овен
Излишняя эмоциональность и резкие оценки всего, что вам не нравится, могут испортить настроение не только вам, но и вашим родным. Из-за спешки и суеты рискуете забыть о чем-то очень важном.
Телец
Сегодня вас ожидает много общения, улыбок, цветов и огоньков в глазах — все это пойдет вам на пользу. Обогащайтесь новой информации, однако избегайте бесполезной суеты. Этот выходной — для семьи и дома.
Близнецы
Вам нужно больше двигаться, думать, действовать, экспериментировать и менять свою жизнь, чтобы не жалеть об упущенных возможностях. Хорошо бы сделать с доме весеннюю перестановку.
Рак
В вашей профессиональной сфере может начаться как спад, так и застой. Не расстраивайтесь, это временное явление. Но если уж хотите иметь положительный результат - проявите инициативу, смелость и настойчивость.
Лев
Сегодня четко разделяйте главное, срочное и то, что можно отложить. Общие интересы сейчас важнее, чем раньше вам казалось. Этой весной пойдут на пользу новые знакомства и общение.
Дева
Перед вами могут открыться новые перспективы. Они могут быть связаны с важными делами, интересными и выгодными знакомствами. Сегодня кто-то из близкого окружения поддержит и порадует вас.
Весы
Астрологи советуют не распылять свои силы и таланты по мелочам, и тогда все дела на работе, в учебе и личной жизни пройдут успешно. В семейной жизни проявите терпение и сдержанность.
Скорпион
Вам нужно поверить в свои силы. Сейчас у вас наступит благоприятный период для реализации ваших замыслов. Кратковременные проблемы решатся быстро и без осложнений.
Стрелец
Сегодня не затевайте ничего нового. Наведите порядок в шкафах и в своих мыслях. Постарайтесь не "наезжать" на других из-за своих проблем. Меньше рассказывайте о своем прошлом мало знакомым людям, потому что кто-то из них очень не против вам напакостить.
Козерог
Сегодня вам нужно постараться избавиться от всего ненужного, что мешает и в работе, и в личной жизни. Не зацикливайтесь на недостатках своего партнера, похвалите его достоинства.
Водолей
Вам нужно сконцентрироваться на работе, потому что есть шанс в эти дни сделать ощутимый шаг вперед и достичь своей цели. Отстаивайте свои интересы в общении с начальством, но делайте это тактично.
Рыбы
Скучать сегодня вам не дадут. Вы нужны везде: на работе, дома, родственникам и друзьям. Веселитесь на полную, ведь скоро нагрянут все дедлайны сразу. Как всегда :)
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