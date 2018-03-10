На шахте "Беларуськалий" произошло обрушение породы, в этот момент там находились двое рабочих. Также проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой.

Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

"Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса", - говорится в сообщении.

Под завалами оказались машинист горных выемочных машин Иванов Максим (1973 года рождения) и горнорабочий очистного забоя Вальков Дмитрий Анатольевич (1985 года рождения).

"Спасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. К настоящему времени рабочие не обнаружены", - рассказали на предприятии.

Напомним, что на шахте в оккупированном Шахтерске произошел смертельный взрыв.