В Беларуси обвалилась шахта: рабочих до сих пор не нашли [ Редактировать ]
На шахте "Беларуськалий" произошло обрушение породы, в этот момент там находились двое рабочих. Также проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой.
Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
"Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса", - говорится в сообщении.
Под завалами оказались машинист горных выемочных машин Иванов Максим (1973 года рождения) и горнорабочий очистного забоя Вальков Дмитрий Анатольевич (1985 года рождения).
"Спасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. К настоящему времени рабочие не обнаружены", - рассказали на предприятии.
Напомним, что на шахте в оккупированном Шахтерске произошел смертельный взрыв.
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