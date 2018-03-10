В Украину вернутся морозы [ Редактировать ]
В Украине, кроме западной части, в течение 17-19 марта ожидается морозная погода.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в течение выходных, 10-11 марта, днем составит 1-4°С тепла, на Западе +5+11°С, на Юге +7+13°С, на северо-востоке около нуля.
"В Киеве в субботу-воскресенье - влажная погода с периодическими небольшими осадками, днем в пределах +2+5°С. Ближайшей ночью около нуля. А вот в ночь на 11 марта может подморозить до-2-5°С. Поэтому утром в воскресенье будет очень скользко", - написала она.
Напомним, что спасатели предупредили украинцев об опасности.
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Спасатели предупредили украинцев об опасности
10-12 марта в связи с оттепелью и осадками, ожидается повышение уровня воды на водоемах страны.
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