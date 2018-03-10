Киеву угрожают масштабные паводки - эксперты [ Редактировать ]
Столице угрожают паводки. Киев может затопить уже в ближайшие дни, - прогнозируют в Государственном агентстве водных ресурсов. Опасность наводнения возникла из-за обильных снегопадов, которые обрушились на город на прошлой неделе.
Настолько серьезной паводковая ситуация в Киеве в последний раз была 8 лет назад.
По прогнозам специалистов, на этот раз максимального уровня вода в Днепре достигнет к середине апреля. Чтобы избежать крупных подтоплений, гидроэлектростанции будут работать в особом режиме.
"Зважаючи на ті фактори - це і наявність снігового покриву досить високого, і криги, яка спостерігається на Дніпрі теж, від 10 до 30 см. І притоків , які зараз формуються - Десна, Прип'ять. Загрозлива ситуація. У гіршому випадку - це затоплення, підтоплення", - подчеркнула Ирина Овчаренко, глава Государственного агентства водных ресурсов Украины.
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