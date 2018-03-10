Глава одного из управлений полиции Сумской области устроил стрельбу в поезде Киев-Одесса. По информации издания Odessa.net, Николай Сыч якобы поссорился с одним из пассажиров, достал травматический пистолет и начал стрелять.

По словам свидетелей, полицейский был настолько пьян, что не смог самостоятельно выйти из вагона. Инцидент в областной полиции пока никак не комментируют. Говорят - проверяют информацию.