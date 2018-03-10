В поезде Киев-Одесса полицейский устроил стрельбу по пассажирам [ Редактировать ]
Глава одного из управлений полиции Сумской области устроил стрельбу в поезде Киев-Одесса. По информации издания Odessa.net, Николай Сыч якобы поссорился с одним из пассажиров, достал травматический пистолет и начал стрелять.
По словам свидетелей, полицейский был настолько пьян, что не смог самостоятельно выйти из вагона. Инцидент в областной полиции пока никак не комментируют. Говорят - проверяют информацию.
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