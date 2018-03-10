Охоту на активистов открыли неизвестные в Черновцах. Всего за несколько дней в городе совершено два нападения на сотрудников портала "Стоп-коррупции". Их жестоко избили. Как все было и кто за этим стоит - свои версии пострадавшие рассказали нашим журналистам.

На активиста портала "Стоп коррупции" напали накануне - около 8 часов вечера. Николай Петиченко возвращался домой. Не успел выйти из машины, как на него набросились двое неизвестных - с молотками.

"Я лиш бачу, що молоток попередуі. Молотком б'є сюди. Цілилися по голові, я руками почав закриватися. Тут ще раз попали, де пухлина і я падаю. В мене провалилася ракетниця в карман, в рукав. Я поки її витягнув - я прикинувся, що мені "кирдик". Один крикнув - йому … ! Побігли!", - рассказывает Николай Петиченко, общественный активист.

Ударов было, минимум, полсотни, говорит Николай. Нападавшие целились в голову и ноги.

На крики выбежали продавцы из соседнего магазина. Но говорить на камеру - что видели - отказываются.

"- Ви щось чули, можливо?"

"- Чула. Але я не хочу, щоб ви мене знімали!"

Николай вызвал скорую помощь. В больнице его осмотрели, раны перебинтовали. Но оставаться в медучреждении пострадавший отказался - побоялся расправы. К слову, это уже второе нападение на активистов "Стоп коррупции" - за последние несколько дней. На днях четверо неизвестных жестоко избили друга Николая, общественника Валерия Аирини. Его тоже поджидали у подъезда его дома. Но мужчине удалось отбиться.

"Разів 20. Вони кулаками не били, тільки металевими предметами - це не їхній стиль - бити кулаками. Вони прийшли робити свою роботу, кулаки там недоречні. Вони прийшли робити те, за що їм заплатили", - рассказывает Валерий Аирини, общественный активист.

В полиции - по обоим фактам - открыли уголовные производства.

"За зверненням потерпілого, поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 345/1 - погроза або насильство щодо журналіста. По другому потерпілому також відкрито кримінальне провадження", - сообщила Татьяна Андрийчук, специалист отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

Сами пострадавшие уверены - с ними сводят счеты.

"За короткий період ми направили дуже велику кількість документів на Київ, які поки що безрезультатно, ніхто не реагує, - про великі корупційні схеми, де замішані наші прокурори, митники. Це і по лісу, і те, як "кришує" прокуратура, вже скільки справ ми знайшли", - рассказывает Николай Петиченко, общественный активист.

Активисты убеждают: запугать их не удасться. И уже в ближайшее время готовятся обнародовать детали своих расследований.