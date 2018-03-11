Брэд Питт отказался от отношений с женщинами Источник: EPA / UPG

Голливудский актер Брэд Питт решил отказаться от отношений с женщинами после разрыва с Анджелиной Джоли, передает The Sun.

Актер решил в течение года не заниматься сексом. В это время Питт будет медитировать, вести здоровый образ жизни и бросать пить.

Ранее сообщалось, что у Джоли роман с лучшим другом Питта.