В Луганской области военнослужащие ВСУ задержали боевика, который пытался проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Участник одного из незаконных вооруженных формирований, что действуют в оккупированных регионах Луганской и Донецкой областей, пытался проскочить между наблюдательными постами украинской армии и выбраться на подконтрольную Киеву территорию.

Украинские военнослужащие, заметившие его, сумели взять боевика в плен.

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