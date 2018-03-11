ВСУ взяли в плен боевика на Донбассе (видео) [ Редактировать ]
В Луганской области военнослужащие ВСУ задержали боевика, который пытался проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Участник одного из незаконных вооруженных формирований, что действуют в оккупированных регионах Луганской и Донецкой областей, пытался проскочить между наблюдательными постами украинской армии и выбраться на подконтрольную Киеву территорию.
Украинские военнослужащие, заметившие его, сумели взять боевика в плен.
Читайте также, украинские бойцы захватили в плен гражданина Российской Федерации.
по теме
Война на Донбассе: боевики открыли огонь, ранены военные
На Донбассе за прошедшие сутки боевики совершили пять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.
Война на Донбассе: боевики не соблюдают установленное перемирие
Кроме снайперских пуль, сюда прилетают сюрпризы и потяжелее. Оккупанты открывают хаотичный огонь в сторону наших позиций. Зачастую из минометов.
На Донбассе боевики "отметили" перемирие обстрелом Счастья
На Донбассе очередное обстрелянное перемирие. И хотя боевики открывают огонь реже, но все же атак не прекращают. И хуже всего, что огнем накрывают жилые кварталы. Доказательство тому - городок Счастье.
Военный медик Марьяна рассказала о тяжелых буднях на фронте (видео)
На Донбассе сегодня было относительно тих, и у армейцев была возможность поздравить с праздником женщин. Они сейчас служат связистками, снайперами и даже минометчицами. Но чаще всего встречаются девушки с санитарными сумками - военные медики.
Война на Донбассе: боевики продолжают нарушать режим прекращения огня
Боевики по-прежнему не соблюдают режим прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела погиб двадцатилетний солдат из Полтавы.