Освобождение украинских моряков: делегация МИД посетила арестованных в Греции граждан

Представитель МИДа Василий Кирилич побывал в одной из афинских тюрем, где за перевозку нелегалов отбывают наказание почти три десятка украинцев. Сейчас в Греции ожидают решения своей судьбы экипажи трех кораблей. 105 украинцев уже получили сроки по 100, 200 и больше лет.