В Чили открылось первое дипломатическое представительство Украины [ Редактировать ]
В городе Сантьяго-де-Чили состоялась торжественная церемония открытия первого украинского дипломатического представительства в Чили.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
"Открывая церемонию, от имени правительства Чили выступил представитель МИД Чили Марио Луис Сильва, который подчеркнул, что открытие дипломатической миссии является важным этапом в развитии двусторонних украинско-чилийских отношений, поскольку позволит дать новый толчок развития взаимоотношений во всех сферах", - говорится в сообщении.
Читайте также, украинских дипломатов заставят проходить осмотр у психиатра.
по теме
Новый "ДРУГ": в Украине внедрили онлайн-сервис для туристов
В случае экстренной ситуации, турист сможет рассчитывать на оперативную помощь. Система предоставит информацию о происшествии, все необходимые инструкции и контакты.
Освобождение украинских моряков: делегация МИД посетила арестованных в Греции граждан
Представитель МИДа Василий Кирилич побывал в одной из афинских тюрем, где за перевозку нелегалов отбывают наказание почти три десятка украинцев. Сейчас в Греции ожидают решения своей судьбы экипажи трех кораблей. 105 украинцев уже получили сроки по 100, 200 и больше лет.
Освобождение украинских моряков: в МИД сообщили хорошие новости (видео)
Греческие власти готовы к переговорам с украинскими дипломатами относительно осужденных украинских моряков, которые в данный момент находятся в тюрьме Греции.
Валерия Лутковская "держит на контроле" дело украинских моряков
К Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской обратилась народный депутат Ирина Суслова по поводу содействия в возвращении на родину 14 украинских моряков, которые уже 1,5 года находятся на арестованном судне в Греции и нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, однако насильственно удерживаются греческими вл
Глава МИД назвал своего коллегу "идиотом"
Глава министерства иностранных дел сделал интересный дипломатический ход.