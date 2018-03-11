Украина получила от ЕБРР 26 млн евро [ Редактировать ]
Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.
Об этом 11 марта 2018 года сообщил президент Петр Порошенко в своем Facebook.
"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - подчеркнул глава государства.
Напомним, ЕБРР выделит существенные деньги на развитие инфраструктуры Харьковской области.
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