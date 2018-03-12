Португалію накрив шторм "Фелікс" [ Редактировать ]
Північну і центральну частину Португалії накрив шторм "Фелікс". Стихія вирувала всі вихідні. На узбережжі країни хвилі піднялися до шести метрів. Швидкість вітру в регіоні сягнула 90 кілометрів на годину.
Поламані дерева заблокували автошляхи. Сильні дощі спричинили повені. З берегів вийшли річки. Мости перекрили. Місцева влада оголосила в регіоні червоний - найвищий рівень небезпеки.
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