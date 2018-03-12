За прошедшие сутки 11 марта российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба в Facebook.

"На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка", - передает штаб.

Противники совершили четыре обстрела украинских позиций.

"К сожалению, за прошедшие сутки имеем потери личного состава: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь", - добавили в пресс-центре.

Напомним, боевики обстреляли насосную станцию.