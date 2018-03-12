У столиці американського штату Кентуккі - Франкфорті - підірвали 28-поверховий хмарочос. Це офісна будівля, яку закрили 2016. Будинок вирішили знести, бо старий - 50 років.

На ліквідацію місцева компанія витратила 15 тисяч доларів. На його місці збудують новий, повідомляють місцеві ЗМІ. Це буде уже 5-поверховий офіс з гаражем на понад тисячу місць.