У штаті Кентуккі знесли 28-поверховий хмарочос (відео) [ Редактировать ]
У столиці американського штату Кентуккі - Франкфорті - підірвали 28-поверховий хмарочос. Це офісна будівля, яку закрили 2016. Будинок вирішили знести, бо старий - 50 років.
На ліквідацію місцева компанія витратила 15 тисяч доларів. На його місці збудують новий, повідомляють місцеві ЗМІ. Це буде уже 5-поверховий офіс з гаражем на понад тисячу місць.
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