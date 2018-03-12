Аграрные профильные ассоциации готовятся к судебным искам и акциям протеста у здания Кабинета министров из-за несправедливого распределения государственных дотаций. На поддержку животноводства государство выделило в этом году 4 млрд грн дотаций. Однако, как и в предыдущем, 2017-м году, свиноводство и молочное животноводство рискуют опять не получить доступ к деньгам. По прогнозам экспертов, дотационный успех снова ожидает главных птицеводов страны, пишет журнал "Фокус".



В прошлом году именно производители курятины получили 50% выделенных дотаций - порядка 2 млрд грн. При этом самая большая поддержка в размере 1,4 млрд грн была оказана компании "Мироновский хлебопродукт" принадлежащей Юрию Косюку.



Аграрные профильные ассоциации жалуются, что Государственная программа поддержки АПК в прошлом году "не учла" потребностей малых и средних предприятий отрасли, а точнее создавалась под конкретного гиганта и монополиста. Соответствовать прописанным условиям и требованиям, вероятней всего, смогут только крупные холдинги. "Зачем нам программы, которыми мы не можем пользоваться? Зачем нам программы, под которые Юрий Косюк берет деньги? Мы до них добраться не можем! Я уверен, что есть объекты, которые подготовлены на сдачу в 2018 году, и эти деньги пойдут тем ребятам, которые и так не бедны", - в сердцах восклицает руководитель небольшой агрокомпании "Робимакс-Агро" Алим Мищук.



В новой программе распределения дотаций на 2018 год заложены такие же риски. Правительство определило три топ-направления господдержки. Планировалось, что существенная доля (2,5 млрд грн) предусмотрена для строительства животноводческих комплексов, 500 млн грн будет выделено в форме специальной бюджетной дотации на содержание коров, еще 700 млн грн - частным домохозяйствам на выращивание молодняка крупного рогатого скота. Но спустя три недели, после публикации текста программы на сайте Кабмина, внезапно стало известно, что господдержка строительства предусмотрена еще и для птицеводческой отрасли. Большая часть экспертов, опрошенных журналом "Фокус", считают, что признаки коррупции в программе распределения госдотаций видны невооруженным глазом.



"На компенсацию затрат на строительство планируется 1,2 млрд грн из 4 млрд, выделенных на животноводство, при этом лимит составляет 500 млн на один объект. Риск того, что деньги налогоплательщиков направятся на обогащение богатых, а не поддержку мелких и средних производителей, велик", - говорит директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.