Шокирующий инцидент произошел 8 марта в Мелитополе на улице Шмидта, 22.

Об этом рассказала одна из жительниц дома, передает mv.org.ua.

Лариса Николаевна, маленького котенка им подбросили, все жители его подкармливали и даже нашли ему хозяев. Но вчера 60-летний мужчина, местный житель, зверски и жестко убил этого малыша.





По ее словам, в этот день мужчина был уже с утра подвыпивший. Что на него нашло, непонятно, вдруг он стал гоняться за взрослыми котами, но поймать их ему не удалось. Тогда он обратил внимание на маленького котенка, схватил его и стал бить головой об дверь подъезда. Все вокруг было в крови. В этот момент мимо шел ребенок и видел всю эту страшную картину. Но мужчина не унимался, кричал, что у него аллергия на котов.



Тело погибшего животного изъято и направленно на исследование в Мелитопольскую государственную больницу ветеринарной медицины, для установления причины смерти.



Возбуждено уголовное производство по ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными), сообщает Мелитопольский отдел полиции.

Напомним, мужчина украл собаку и убил ее.