Мужчина жестоко убил трехмесячного котенка (фото) [ Редактировать ]
Шокирующий инцидент произошел 8 марта в Мелитополе на улице Шмидта, 22.
Об этом рассказала одна из жительниц дома, передает mv.org.ua.
Лариса Николаевна, маленького котенка им подбросили, все жители его подкармливали и даже нашли ему хозяев. Но вчера 60-летний мужчина, местный житель, зверски и жестко убил этого малыша.
По ее словам, в этот день мужчина был уже с утра подвыпивший. Что на него нашло, непонятно, вдруг он стал гоняться за взрослыми котами, но поймать их ему не удалось. Тогда он обратил внимание на маленького котенка, схватил его и стал бить головой об дверь подъезда. Все вокруг было в крови. В этот момент мимо шел ребенок и видел всю эту страшную картину. Но мужчина не унимался, кричал, что у него аллергия на котов.
Тело погибшего животного изъято и направленно на исследование в Мелитопольскую государственную больницу ветеринарной медицины, для установления причины смерти.
Возбуждено уголовное производство по ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными), сообщает Мелитопольский отдел полиции.
Напомним, мужчина украл собаку и убил ее.
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