В Одесской области произошла кровавая драка между военнослужащими армии Украины и группой гражданских лиц, в результате которой один из участников инцидента умер от ножевого ранения.

Так, военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, во время празднования своего дня рождения поссорился с группой молодых людей и убил одного из них.

"30-летний Игорь, солдат, военнослужащий механизированного подразделения по месту постоянного проживания в компании боевого товарища и жены праздновал свой день рождения. Группа молодых навеселе в возрасте от 18 до 20 лет спровоцировал драку с военными. В результате один из парней - 19-летний Дмитрий - получил ножевые ранения и по дороге в больницу умер от потери крови", - говорится в сообщении на официальной странице 28-й ОМБр в Facebook.

Как сообщалось, под Херсоном произошла драка с участием военных.