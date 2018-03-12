В полицию поступило сообщение о том, что николаевский мост через реку Южный Буг, именуемый в народе Варваровским, заминирован.

Мост пока что не перекрыт. Проводится обследование на предмет взрывоопасных веществ. В настоящее время на место происшествия выехали взрывотехники, сотрудники ГСЧС в Николаевской области, правоохранители.

Личность сообщившего о минировании неизвестна. На место приехал глава Центральной районной администрации Александр Береза.

Ранее сообщалось, что мужчина "заминировал" АЭС, чтобы не платить за электричество.