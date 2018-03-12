В центре Николаева ищут взрывчатку (фото) [ Редактировать ]
Источник: Новости-Н
В полицию поступило сообщение о том, что николаевский мост через реку Южный Буг, именуемый в народе Варваровским, заминирован.
Мост пока что не перекрыт. Проводится обследование на предмет взрывоопасных веществ. В настоящее время на место происшествия выехали взрывотехники, сотрудники ГСЧС в Николаевской области, правоохранители.
Личность сообщившего о минировании неизвестна. На место приехал глава Центральной районной администрации Александр Береза.
Ранее сообщалось, что мужчина "заминировал" АЭС, чтобы не платить за электричество.
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