Солдата забили до смерти на киевском вокзале [ Редактировать ]
На железнодорожном вокзале Киева обнаружили мертвым военнослужащего из Черновицкой области Виталия Вяльцева.
"Военнослужащий позавчера, 10 марта, найден мертвым на железнодорожном вокзале в Киеве с признаками избиения. Он был в отпуске в селе Погореловка Заставновского района и возвращался на ротацию", - рассказал военный комиссар Черновицкой области Владимир Шведюк, передает "Молодий буковинець".
По его словам, Вяльцев призывался из Кицманя. Проживал в селе Погореловка Заставновского района, где и был в отпуске. Родителей у него нет, только сестра. У погибшего остались двое детей. Служил в десятой бригаде под Попасной в Луганской области.
"К сожалению, военнослужащий не доехал до своей бригады. В Киев поехала его бывшая жена на опознание. Сейчас продолжаются следственные действия. Когда доставят тело, еще неизвестно", - отметил Шведюк.
Как сообщалось, 12 марта в Одесской области солдат ВСУ зарезал парня в пьяной драке.
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