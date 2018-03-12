Умер Олег Табаков: где пройдет прощание с артистом [ Редактировать ]
12 марта 2018 года скончался знаменитый актер театра и кино, режиссер и педагог Олег Табаков. Пресс-атташе Московского Художественного театра Мария Малкина сообщила, где пройдет прощание с артистом. Об этом пишет ТАСС.
"Прощание состоится в МХТ (Московский Художественный театр). Дата станет известна в ближайшее время", - сказала Малкина.
Олег Табаков возглавлял Московский Художественный театр имени Чехова более 15 лет.
Пока в театре "на три дня будут отменены все спектакли", проинформировали в пресс-службе.
Смотрите также самые яркие роли артиста Олега Табакова.
по теме
Умер Олег Табаков: самые яркие роли артиста
12 марта 2018 года на 82 году жизни скончался известный актер театра и кино, режиссер и педагог Олег Табаков.
Ларису Долину и Вику Цыганову запретили в Украине
Еще семеро российских деятелей культуры попали в перечень лиц, которым запретили въезд в Украину. Соответствующий приказ уже опубликован.
Умерла известная американская актриса
В возрасте 97 лет скончалась американская актриса и певица.
Умер известный украинский актер
Под Киевом в Доме ветеранов сцены умер актер, народный артист Украины Анатолий Решетников.
Сильвестр Сталлоне прокомментировал свою "смерть"
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне прокомментировал слухи о своей смерти, которые распространились в социальных сетях накануне.