12 марта 2018 года скончался знаменитый актер театра и кино, режиссер и педагог Олег Табаков. Пресс-атташе Московского Художественного театра Мария Малкина сообщила, где пройдет прощание с артистом. Об этом пишет ТАСС.

"Прощание состоится в МХТ (Московский Художественный театр). Дата станет известна в ближайшее время", - сказала Малкина.

Олег Табаков возглавлял Московский Художественный театр имени Чехова более 15 лет.

Пока в театре "на три дня будут отменены все спектакли", проинформировали в пресс-службе.

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