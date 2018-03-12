В ОБСЕ оценили ситуацию на Закарпатье [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что организация усилила мониторинг в Ужгороде из-за февральского нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, но сейчас ситуация в регионе спокойная. Об этом он рассказал в эфире "Радіо НВ".
"Факты заключаются в том, что в течение последних недель СММ уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где расположен офис Закарпатского союза венгров. В целом, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной", - заявил Хуг.
Хуг опроверг заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто об открытии постоянной наблюдательной миссии ОБСЕ в Ужгороде, заявив, что отдельного офиса организация не открывала. В то же время для мониторинга ситуации в Закарпатской области было направлено несколько патрулей.
Свои наблюдения ОБСЕ изложила в отчетах от 28 февраля, 1, 5 и 7 марта.
Напомним, в Ужгороде в ночь на 27 февраля напали на офис союза венгров.
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