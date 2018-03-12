Трое злоумышленников обворовали квартиру киевлянина и вынесли оттуда ценностей на общую сумму около двух миллионов гривен. Столичные полицейские задержали их в Шевченковском районе.

"Это двое 32-летних жителей Киевской области, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений. А также их сообщник, 33-летний иностранец, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал", – сообщили в ГУ НП Киева.

К краже мужчины тщательно подготовились. За день до совершения преступления они проникли в подъезд и поставили у входных дверей нескольких квартир так называемые "маячки", чтобы отследить, возвращались ли хозяева домой. Таким образом выбрали необходимую квартиру.

"Злоумышленники распределили между собой роли: один стоял у подъезда, еще двое проникли в квартиру путем повреждения замков входной двери. В доме они находились где-то полчаса: похитили 69 тысяч долларов США, 4 тысячи евро и золотые украшения из сейфа", – рассказал начальник Шевченковского райуправления полиции Герман Приступа.

Скрыться с наворованным злоумышленники не успели. Открыто уголовное производство по части 5 статьи 185 "Кража" Уголовного Кодекса. Санкция по ней – до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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